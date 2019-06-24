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Ракурс
Коктейлями Молотова закидали маршрутки. Фото: ОТВ

У Києві невідомі закидали маршрутки «коктейлями Молотова» (ФОТО)

24 чер 2019, 19:03
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У Києві на вул. Героїв Дніпра невідомі особи намагалися спалити автобуси, що надають послуги пасажирських перевезень до міста Вишгород.

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Зловмисники закидали маршрутки «коктейлями Молотова». Після інциденту вони зникли з місця події у невідомому напрямку, а водії автобусів відразу почали гасити полум’я. Вогонь пошкодив покриття маршруток та легковий автомобіль Audi (Ауді). Внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Києві.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання осіб, які вчинили дане правопорушення.

У Києві хотіли спалити декілька маршруток. Фото: Нацполіція

У Києві хотіли спалити декілька маршруток. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, восени 2018 року в Миколаївській області невідомі намагалися спалити будинок фермера. У двір підприємця у селі Актове палії кинули чотири «коктейлі Молотова», внаслідок чого виникла пожежа. В оселі на цей момент перебував сам господар, його дружина та товариш.

Джерело: Ракурс


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