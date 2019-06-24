Коктейлями Молотова закидали маршрутки. Фото: ОТВ

https://racurs.ua/ua/n123553-u-kyievi-nevidomi-zakydaly-marshrutky-kokteylyamy-molotova-foto.html

Ракурс

У Києві на вул. Героїв Дніпра невідомі особи намагалися спалити автобуси, що надають послуги пасажирських перевезень до міста Вишгород.

Loading...

Зловмисники закидали маршрутки «коктейлями Молотова». Після інциденту вони зникли з місця події у невідомому напрямку, а водії автобусів відразу почали гасити полум’я. Вогонь пошкодив покриття маршруток та легковий автомобіль Audi (Ауді). Внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Києві.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання осіб, які вчинили дане правопорушення.

Нагадаємо, восени 2018 року в Миколаївській області невідомі намагалися спалити будинок фермера. У двір підприємця у селі Актове палії кинули чотири «коктейлі Молотова», внаслідок чого виникла пожежа. В оселі на цей момент перебував сам господар, його дружина та товариш.