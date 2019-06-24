Суд обрав вбивці запобіжний захід. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n123552-vbyvstvo-dytyny-v-kyievi-sud-obrav-pidozruvanomu-zapobijnyy-zahid.html

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Запобіжний захід у виді арешту обрав суд 30-річному зловмиснику, який 22 червня вбив 9-річного пасинка свого брата біля озера Вирлиця в Києві.

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Дарницький районний суд арештував підозрюваного строком на три місяці. Представники Феміди задовольнили клопотання прокурора застосувати найсуворіший запобіжний захід. Про це 24 червня повідомила прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

Суд, заслухавши доводи сторін та зваживши на важкість вчиненого злочину, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 23 червня знайшли тіло хлопчика біля озера Вирлиця (центральна частина Дарницького району столиці). Дитину зарізали і потім втопили. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Згодом поліція затримала підозрюваного в убивстві дев’ятирічного хлопчика Захара Черевко. Зловмисник зізнався, що дочекався хлопчика біля його дому та запросив покупатися на озері Вирлиця, де й вбив дитину, щоб помститися своєму брату і його цивільній дружині, з якими напередодні посварився. Після вбивства чоловік прив’язав до ніг хлопчика камінь і затягнув його тіло у воду.