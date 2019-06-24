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Вбивство 9-річного хлопчика в Києві: старший брат розповів через що і як убив дитину (ФОТО, ВІДЕО)

Вбивство 9-річного хлопчика в Києві: старший брат розповів через що і як убив дитину (ФОТО, ВІДЕО)

24 чер 2019, 10:43
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У Києві підозрюваного в убивстві дев’ятирічного хлопчика Захара Черевко затримали і допитали. Ним виявився чоловік 1989 року, який був старшим братом убитого.

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Мотивом для вбивства стала образа на дитину. Чоловік розповів, як убив дитину і куди викинув знаряддя злочину. Про це повідомив начальник Нацполіціі Києва Андрій Крищенко в ефірі телеканалу «112 Україна».

Чоловік жив окремо з мамою, в той час як хлопчик проживав зі своєю бабусею. Дитина вийшла гуляти ввечері 22 червня близько 20.00, проте додому не повернулася і на дзвінки не відповідала.

Захара Черевко зарізали та втопили. Фото: 112 Україна

Напередодні, 23 червня, було знайдено тіло хлопчика біля озера Вирлиця (центральна частина Дарницького району столиці). Дитину зарізали і потім втопили.

Знаряддя вбивства зловмисник викинув в озеро, водолази вже підняли зброю із дна водойми, а також інші речі, які мають відношення до вбивства. Зловмиснику повідомили про підозру і сьогодні слідчі планують звернутися в суд для обрання запобіжного заходу.

За словами Крищенко, підозрюваному у вбивстві загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 9-річний хлопчик пішов брати інтерв’ю у перехожих біля будинку, але був жорстоко вбитий.

Джерело: Ракурс


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