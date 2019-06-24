Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: старший брат рассказал из-за чего и как убил ребенка. Фото: Bash.News

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Ракурс

В Киеве подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика Захара Черевко задержали и допросили. Им оказался мужчина 1989 года, который являлся старшим братом убитого.

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Мотивом для убийства стала обида на ребенка. Мужчина рассказал, как убил ребенка и куда выбросил орудие преступление. Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина».

Мужчина жил отдельно с мамой, в то время как мальчик проживал со своей бабушкой. Ребенок вышел гулять вечером 22 июня около 20.00, однако домой не вернулся и на звонки не отвечал.

Накануне, 23 июня, было найдено тело мальчика возле озера Вырлица (центральная часть Дарницкого района столицы). Ребенка зарезали и затем утопили.

Орудие убийства злоумышленник выбросил в озеро, водолазы уже подняли оружие со дна водоема, а также другие вещи, которые имеют отношение к убийству. Злоумышленнику сообщили о подозрении и сегодня следователи планируют обратиться в суд для избрания меры пресечения.

По словам Крищенко, подозреваемому в убийстве грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Как ранее сообщал «Ракурс», 9-летний мальчик пошел брать интервью у прохожих возле дома, но был жестоко убит.