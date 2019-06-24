Поїзд зійшов з рейок в Бангладеш, є загиблі і десятки поранених. Фото: Dhaka Tribune

https://racurs.ua/ua/n123517-poyizd-ziyshov-z-reyok-v-bangladesh-ie-zagybli-i-desyatky-poranenyh-foto.html

Ракурс

Жертвами потягу, що зійшов з рейок, в Бангладеш стали щонайменше шестеро осіб і 67 постраждалих звернулися за допомогою до медиків.

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За інформацією місцевих жителів в аварії загинули близько 10−20 осіб, а в поліції заявляють, що кількість поранених перевищила 250 осіб. Про це повідомляє місцеве видання Dhaka Tribune.

Трагічний інцидент стався в підокругу Калаур. Один з вагонів впав в канал і ще два приземлилися біля нього. Ті бангладешці, що вижили в аварії, заявляють, що причиною аварії могла стати перевантаженість поїзда пасажирами.

У березні цього року в Конго зійшов з рейок товарний поїзд, в результаті чого загинули 24 особи і ще 31 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві наприкінці березня на «Видубичах» зійшов з рейок вантажний потяг. Постраждалих в інциденті не було.