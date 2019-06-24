Ситуацію в Україні обговорять на Раді ООН з прав людини. Фото: 112

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Ракурс

Ситуацію в Україні розглянуть на Раді ООН з прав людини, в рамках планової 41-й сесії організації, яка відкривається 24 червня в Женеві.

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Стан справ в Україні планують обговорити на засіданні, яке відбудеться 10 липня. В рамках зустрічі будуть розглянуті звіти по 30 країнам з точки зору порушень прав людини. Про це стало відомо з порядку денного сесії, яку опублікували на сайті організації.

Разом з Україною 10 липня на порядку денному буде ситуація в Нікарагуа і Грузії. З відповідними доповідями виступить комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Сесія Ради ООН з прав людини буде проходити з 24 червня по 12 липня. Росія цього року не буде присутня серед 47 країн-членів організації.

Зазначимо, що Рада розгляне ситуацію в Венесуелі (5 липня) і порушення прав в Сирії (2 липня). Також країни Євросоюзу ініціювали дискусію про права і свободи в Білорусі, так як ситуація в країні викликає у них стурбованість.

Вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в рідному консульстві в Стамбулі, яке відбулося в жовтні минулого року, також буде на порядку денному. З цього питання підготували 100-сторінкову доповідь зі свідченнями можливу причетність до вбивства наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда і інших високопоставлених осіб.

Як відомо, після 25 червня Україна планує продовжити тиск на Росію на міжнародних майданчиках.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ситуацію на сході України обговорили на слуханнях в американському Сенаті.