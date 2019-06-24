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Ситуацию в Украине обсудят на Совете ООН по правам человека. Фото: 112

Ситуацию в Украине обсудят на Совете ООН по правам человека

24 июн 2019, 09:34
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Ситуацию в Украине рассмотрят на Совете ООН по правам человека, в рамках плановой 41-й сессии организации, которая открывается 24 июня в Женеве.

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Положение дел в Украине планируют обсудить на заседании, которое пройдет 10 июля. В рамках встречи будут рассмотрены отчеты по 30 странам с точки зрения нарушений прав человека. Об этом стало известно из повестки дня сессии, которую опубликовали на сайте организации.

Вместе с Украиной 10 июля на повестке дня будет ситуация в Никарагуа и Грузии. С соответствующими докладами выступит комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Сессия Совета ООН по права человека будет проходить с 24 июня по 12 июля. Россия в этом году не будет присутствовать среди 47 стран-членов организации.

Отметим, что Совет рассмотрит ситуацию в Венесуэле (5 июля) и нарушение прав в Сирии (2 июля). Также страны Евросоюза инициировали дискуссию о правах и свободах в Беларуси, так как ситуация в стране вызывает у них обеспокоенность.

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в родном консульстве в Стамбуле, которое произошло в октябре прошлого года, также будет на повестке дня. По этому вопросу подготовлен 100-страничный доклад со свидетельствами возможной причастности к убийству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и других высокопоставленных лиц.

Как известно, после 25 июня Украина планирует продолжить давление на Россию на международных площадках.

Как ранее сообщал «Ракурс», ситуацию на востоке Украины обсудили на слушаниях в американском Сенате.

Источник: Ракурс


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