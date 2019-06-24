Поезд сошел с рельсов в Бангладеш, есть погибшие и десятки раненых. Фото: Dhaka Tribune

https://racurs.ua/n123517-poezd-soshel-s-relsov-v-bangladesh-est-pogibshie-i-desyatki-ranenyh-foto.html

Ракурс

Жертвами сошедшего с рельс поезда в Бангладеш стали по меньшей мере шесть человек и 67 пострадавших обратились за помощью к медикам.

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По информации местных жителей в аварии погибли около 10−20 человек, а в полиции заявляют, что количество раненых превысило 250 человек. Об этом сообщает местное издание Dhaka Tribune.

Трагический инцидент произошел в подокруге Калаура. Один из вагонов упал в канал и еще два приземлились возле него. Выжившие бангладешцы заявляют, что причиной аварии могла стать перегруженность поезда пассажирами.

В марте этого года в Конго сошел с рельсов товарный поезд, в результате чего погибли 24 человека и еще 31 человек получил ранения разной степени тяжести.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве в конце марта на «Выдубичах» сошел с рельсов грузовой поезд. Пострадавших в инциденте не было.