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Деталі моторошного вбивства 9-річного хлопчика у Києві повідомили у поліції. Фото: Дніпроград

Деталі моторошного вбивства 9-річного хлопчика у Києві повідомили у поліції (ФОТО, ВІДЕО)

24 чер 2019, 12:39
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Стали відомі деталі моторошного вбивства 9-річного хлопчика у Києві. Зловмисник наніс дитині понад 30 ударів ножем та молотком.

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Правоохоронці почали пошуки зниклого напередодні хлопчика і виявили на камерах відеоспостереження одного з торгових центрів, що дитина йде разом з чоловіком. Коли особу останнього виявили, правоохоронці нанесли йому візит, але чоловік плутався у показаннях і поводився нервово. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Києві.

Підозрюваний у вбивстві 9-річного хлопчика. Фото: ГУНП

Поліцейські доставили зловмисника до управління і в цей час рибалки виявили тіло загиблого хлопчика. На тілі вбитого виявили близько 30 ножевих ударів в області спини, шиї та тулуба, а також декілька ударів молотком в області голови. Дитина загинула на місці.

Зловмисник признався, що дочекався хлопчика біля його дому та запросив покупатися на озері Вирлиця, де й вбив дитину, щоб помститися своєму брату і його цивільній дружині, з якими напередодні посварився. Після вбивства чоловік прив’язав до ніг хлопчика камінь і затягнув його тіло у воду.

Пошуки речових доказів у справі про вбивство дитини у Києві

Сорочку та блокнот загиблого знайшли на березі озера, а із дна озера дістали ніж та молоток. Зловмисник був відомий своїм аморальним способом життя, а загиблий здебільшого жив з бабусею окремо від нової сім’ї матері.

Відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Як раніше повідомляв «Ракурс», зловмиснику повідомили про підозру, а слідчі подали клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Джерело: Ракурс


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