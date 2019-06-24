Андрій Харитонов, фото: «Народна правда»

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Ракурс

Відомий радянський та український актор Андрій Харитонов помер 23 червня.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив російський режисер-документаліст Віталій Манський.

Найбільш відомою роботою Харитонова стала його дебютна роль у трисерійному телевізійному фільмі «Овід», де він зіграв роль борця за об'єднання Італії та звільнення її з-під австрійського панування.

Після цього фільму він став справжньою зіркою. А потім щось надломилося. І пішов, на превеликий жаль, він майже забутим, — зазначає Манський.

Також смерть Харитонова у своєму Фейсбуці підтвердила його дружина Ольга Смірягина. За її словами, актора поховають у Києві.

Пішла з життя всіма улюблена, талановита і надзвичайно красива людина. Низький уклін його колегам по театру, друзям, глядачам, які допомогли нам прожити цей страшний рік, — зазначила Смірягина.

За інформацією ЗМІ, останнім часом актор боровся з онкологічним захворюванням.

Харитонов народився у 1959 році в Києві. У 1983 році переїхав до Москви.

Загалом зіграв понад сорок ролей у кінофільмах. Серед кінострічок з його участю: «Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти» (1982), «Таємниця Чорних дроздів» (1983), «Людина-невидимка» (1984).

Нагадаємо, на початку квітня помер російський актор Олексій Булдаков, відомий за виконанням однієї з головних ролей у кінострічці «Особливості національного полювання».