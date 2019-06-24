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Протести в Тбілісі: влада Грузії погодилася на масштабну виборчу реформу

Протести в Тбілісі: влада Грузії погодилася на масштабну виборчу реформу

24 чер 2019, 12:10
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Опозиція в Грузії здобула ще одну перемогу. Правляча партія Грузії погодилася на проведення парламентських виборів за пропорційною системою та встановлення нульового порогу для входження в парламент.

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Голова партії «Грузинська мрія — Демократична Грузія» 24 червня заявив, що його політична сила виступає з ініціативою провести вибори 2020 року в умовах нульового виборчого бар'єру, а також за пропорційною системою. Про це на брифінгу в Тбілісі заявив засновник і голова партії Бідзіна Іванішвілі.

Це буде широкомасштабна політична реформа, — заявив Іванішвілі.

У 2018 році «Грузинська мрія» завершила конституційну реформу й тоді повідомлялося, що перехід на пропорційну систему відбудеться в 2024 році, а бар'єр повинен був скласти 5%. Нині під впливом протестів у Тбілісі поріг входження в парламент вирішили анулювати до 2020 року.

Іванішвілі вважає, що влада готова дати шанс всім політичним партіям пройти в парламент. Переговори щодо зміни виборчої системи почнуться після завершення поточного сесійного тижня. До переговорів залучать представники парламентської і непарламентської опозиції.

Згідно з чинним законодавством, в Грузії сьогодні змішана виборча система. Зі 150 депутатів 73 обираються за мажоритарною системою, а 77 — за пропорційною.

Проведення парламентських виборів за пропорційною системою було однією з вимог учасників акцій протесту, які з 20 червня влаштовують масові виступи біля будівлі парламенту в Тбілісі. Мітингувальники також вимагають відставки глави МВС Георгія Гахар і звільнення затриманих на демонстраціях у будівлі законодавчого органу.

Нагадаємо, що кілька днів тому на тлі акцій протесту спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе вирішив піти у відставку.

Джерело: Ракурс


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