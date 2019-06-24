Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Росії заявили, що «Північний потік» не передбачає припинення транзиту через Україну. Фото: ФАН

У Росії заявили, що «Північний потік» не передбачає припинення транзиту через Україну

24 чер 2019, 11:44
999

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» не вплине на транзит газу через територію України та інших країн. Росія готова продовжити займатися транзитом газу за діючими маршрутами, але на своїх умовах.

Loading...

За словами першого заступника голови апарату уряду РФ Сергія Приходька, Росія продовжить транзит газу через українську територію, якщо отримає економічно рентабельні умови і справедливе врегулювання судових спорів між НАК «Нафтогаз України» і ПАТ «Газпром». Про це повідомляє «Інтерфакс».

Російська сторона стверджує, що неодноразово пропонувала зберегти транзит на взаємовигідних умовах, а також зазначила, що під час переговорів в Гаврі РФ може порушити питання про постачання російського газу в Європу.

У РФ заявили, що «Північний потік-2» обумовлений зниженням атомної та вугільної енергогенерації і попитом, що збільшився на газ. Російський чиновник зазначає, що в рамках цього проекту планується будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік. Газопровід буде проходити від узбережжя Росії до Німеччини через Балтійське море, а його вартість оцінюється в 9,6 млрд євро.

Єврокомісія сподівається змусити Росію надати гарантії хоча б часткового збереження транзиту через Україну з 2020 року, так як діючий контракт закінчується наприкінці 2019 року, а запуск «Північного потоку-2» запланували на цей же період.

Як раніше повідомляв «Ракурс», суд в Нідерландах розгляне стягнення 2,7 млрд дол. в справі «Нафтогаз» проти «Газпрому». Стокгольмський арбітраж став на бік України у цьому спорі, а новий суд покликаний змусити Росію виконати рішення арбітражу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

ПАРЄ ухвалила два проросійських рішення щодо сплати внесків і катастрофи MH17

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи 24 червня відхилили розгляд двох питань, які стосувалися Росії. Відповідні запити щодо порядку денного не набрали достатньої кількості голосів

Світові новини
13:42

«Укртрансгаз» бідкається, «Нафтогаз» — розводить руками: для перекачування газу з РФ не вистачає коштів через низькі тарифи

«Нафтогаз України» не може допомогти «Укртрансгазу» із закупівлею газу для технічних потреб роботи газотранспортної системи через штучно занижені тарифи на транспортування газу

Новини України
12:59

Єменські повстанці завдали удару по аеропорту в Саудівській Аравії, є загиблий та поранені

Внаслідок нападу на аеропорт Абха у Саудівській Аравії одна людина загинула, ще семеро були поранені. Єменські повстанці хусити повідомляють, що напад здійснювався за допомогою безпілотників

Світові новини
08:14
Новини партнерів
Загрузка...