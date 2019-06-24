У Росії заявили, що «Північний потік» не передбачає припинення транзиту через Україну. Фото: ФАН

https://racurs.ua/ua/n123522-u-rosiyi-zayavyly-scho-pivnichnyy-potik-ne-peredbachaie-prypynennya-tranzytu-cherez-ukrayinu.html

Ракурс

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» не вплине на транзит газу через територію України та інших країн. Росія готова продовжити займатися транзитом газу за діючими маршрутами, але на своїх умовах.

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За словами першого заступника голови апарату уряду РФ Сергія Приходька, Росія продовжить транзит газу через українську територію, якщо отримає економічно рентабельні умови і справедливе врегулювання судових спорів між НАК «Нафтогаз України» і ПАТ «Газпром». Про це повідомляє «Інтерфакс».

Російська сторона стверджує, що неодноразово пропонувала зберегти транзит на взаємовигідних умовах, а також зазначила, що під час переговорів в Гаврі РФ може порушити питання про постачання російського газу в Європу.

У РФ заявили, що «Північний потік-2» обумовлений зниженням атомної та вугільної енергогенерації і попитом, що збільшився на газ. Російський чиновник зазначає, що в рамках цього проекту планується будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік. Газопровід буде проходити від узбережжя Росії до Німеччини через Балтійське море, а його вартість оцінюється в 9,6 млрд євро.

Єврокомісія сподівається змусити Росію надати гарантії хоча б часткового збереження транзиту через Україну з 2020 року, так як діючий контракт закінчується наприкінці 2019 року, а запуск «Північного потоку-2» запланували на цей же період.

Як раніше повідомляв «Ракурс», суд в Нідерландах розгляне стягнення 2,7 млрд дол. в справі «Нафтогаз» проти «Газпрому». Стокгольмський арбітраж став на бік України у цьому спорі, а новий суд покликаний змусити Росію виконати рішення арбітражу.