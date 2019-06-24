В России заявили, что «Северный поток» не предусматривает прекращение транзита через Украину. Фото: ФАН

https://racurs.ua/n123522-v-rossii-zayavili-chto-severnyy-potok-ne-predusmatrivaet-prekraschenie-tranzita-cherez-ukrainu.html

Ракурс

Строительство газопровода «Северный поток-2» не повлияет на транзит газа через территорию Украины и других стран. Россия готова продолжить заниматься транзитом газа по действующим маршрутам, но на своих условиях.

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По словам первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько, Россия продолжит транзита газа через украинскую территорию, если получит экономически рентабельные условия и справедливое урегулирование судебных споров между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром». Об этом сообщает «Интерфакс».

Российская сторона утверждает, что неоднократно предлагала сохранить транзит на взаимовыгодных условиях, а также отметила, что во время переговоров в Гавре РФ может поднять вопрос о поставках российского газа в Европу.

В РФ заявили, что «Северный поток-2» обусловлен снижением атомной и угольной энергогенерации и увеличившимся спросом на газ. Российский чиновник отмечает, что в рамках этого проекта планируется строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Газопровод будет проходить от побережья России до Германии через Балтийское море, а его стоимость оценивается в 9,6 млрд евро.

Еврокомиссия надеется вынудить Россию предоставить гарантии хотя бы частичного сохранения транзита через Украину с 2020 года, так как действующий контракт истекает в конце 2019 года, а запуск «Северного потока-2» запланировали на этот же период.

Как ранее сообщал «Ракурс», суд в Нидерландах рассмотрит взыскание 2,7 млрд долл. в деле «Нафтогаз» против «Газпрома». Стокгольмский арбитраж принял сторону Украины в этом споре, а новый суд призван вынудить Россию исполнить решение арбитража.