Новости Киева: часть путепровода на Осокорах упала на автомобиль, фото — Киев оперативный

https://racurs.ua/n123521-ustal-esche-odin-most-v-kieve-chast-puteprovoda-na-osokorah-upala-na-avtomobil-foto.html

Ракурс

В Киеве произошел еще один инцидент, связанный с аварийным состоянием мостов. В районе Осокорки Утром 24 июня от моста отвалился кусок бетона и упал на автомобиль, проезжавший под ним.

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Об этом сообщает в Фейсбук «Киев оперативный».

Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну. Внизу как раз проезжал автомобиль Renault (Рено), — сообщается на ресурсе.

Авария произошла под мостом через проспект Бажана возле станции метро «Осокорки». У автомобиля «Рено» повреждена передняя часть.

Напомним, что сейчас в Киеве ремонтируют Шулявский мост, которsq несколько лет назад частично обвалился.