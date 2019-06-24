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Новости Киева: часть путепровода на Осокорах упала на автомобиль, фото — Киев оперативный

«Устал» еще один мост в Киеве: часть путепровода на Осокорах упала на автомобиль (ФОТО)

24 июн 2019, 11:25
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В Киеве произошел еще один инцидент, связанный с аварийным состоянием мостов. В районе Осокорки Утром 24 июня от моста отвалился кусок бетона и упал на автомобиль, проезжавший под ним.

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Об этом сообщает в Фейсбук «Киев оперативный».

Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну. Внизу как раз проезжал автомобиль Renault (Рено), — сообщается на ресурсе.

Новости Киева: часть путепровода на Осокорах упала на автомобиль, фото — Киев оперативный

Авария произошла под мостом через проспект Бажана возле станции метро «Осокорки». У автомобиля «Рено» повреждена передняя часть.

Новости Киева: часть путепровода на Осокорах упала на автомобиль, фото — Киев оперативный

Напомним, что сейчас в Киеве ремонтируют Шулявский мост, которsq несколько лет назад частично обвалился.


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