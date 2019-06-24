Новини Києва: шматок шляхопроводу на Осокорах впав на автомобіль, фото — Київ оперативний

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Ракурс

У Києві стався ще один інцидент, пов’язаний із аварійним станом мостів. У районі Осокорки уранці 24 червня від мосту відвалився шматок бетону і впав на автомобіль, який проїжджав під ним.

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Про це повідомляє у Фейсбук «Київ оперативний».

Частина шляхопроводу на Осокорках вирішила відокремитися і впасти в безодню. Внизу саме проїжджав автомобіль Renault (Рено), — повідомляється на ресурсі.

Аварія сталася під мостом через проспект Миколи Бажана біля станції метро «Осокорки». В автомобіля «Рено» пошкоджено передню частину.

Нагадаємо, що наразі у Києві ремонтують Шулявський міст, який декілька років тому частково обвалився.