Оточення Богдана та Медведчука забудує ділянку Генпрокуратури у Києві, фото — LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n123519-otochennya-bogdana-ta-medvedchuka-zabuduie-dilyanku-genprokuratury-u-kyievi-zmi.html

Ракурс

Земельну ділянку, що належить Генеральній прокуратурі на території заводу «Арсенал» (Печерський район Києва), забудує оточення глави Офісу президента Андрія Богдана та депутат зі списку партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука.

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Програма «Наші гроші» оприлюднила документи на будівництво ЖК «Philadelphia Concept House», який буде знаходитися у Києві за адресою Кловський узвіз, 19. Ділянка передана у користування ГПУ.

Замовником будівництва є ТОВ «Оболоньторгстандарт», а генпідрядником — ТОВ «Спецмехбуд 21». Тут зведуть 17-поверхову «свічку» на 65 квартир. КМДА змінила цільове призначення ділянки, на якій провадять будівництво. У травні землі промисловості перевели у землі житлової забудови.

Вказані будівельні компанії журналісти пов’язують із Андрієм Вавришем, екс-заступником директора Департаменту містобудування КМДА. Нині він засновник і CEO компанії SAGA Development, друг глави Офісу президента Андрія Богдана.

Крім того, «Наші гроші» вказують, що фірми-забудовники близькі до Дмитра Ісаєнка — екс-заступника Мінрегіонбуду, якого звільнили через скандал із отриманням статусу учасника АТО. Ісаєнко балотується у Раду під № 15 за списками партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука. З ним пов’язують групу будівельних компаній Perfect Group.

«Оболоньторгстандарт» контролює Орест Матковський зі Львова та Ольга Клецко з Люблинця — села на Волині, звідки родом Андрій Вавриш. Раніше засновниками цієї компанії були Ліліан Моісєй з Кишинева та кияни Віталій Нестор і Марія Ісак — донька екс-очільника корпорації «Столиця» Валентина Ісака. Ісак був власником тресту «Київміськбуд-1», який у 2014-му перейшов під контроль менеджерів з оточення Андрія Портнова.

Дружина Віталія Нестора Яна Нестор, її рідний брат Сергій Коровченко, а також нинішній глава АП Андрій Богдан у 2007−2010 роках були помічниками нардепа Портнова.

«Наші гроші» відзначають, що зміну цільового призначення земельної ділянки провели без наявного детального плану території. Крім того, будівництво житла на землях промисловості заборонене, висотність не може перевищувати восьми поверхів.

Вавриш у Фейсбуку опублікував фотографії, що свідчать про його товариські стосунки з головою Адміністрації президента Богданом. Він також знайомий з керівником телеканалу «1+1» Олександром Ткаченком.

Нагадаємо, що мешканці мікрорайону Протасів Яр повстали проти незаконного будівництва у столиці.