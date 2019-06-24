Окружение Богдана и Медведчука застроит участок Генпрокуратуры в Киеве, фото — LiveJournal

https://racurs.ua/n123519-okrujenie-bogdana-i-medvedchuka-zastroit-uchastok-genprokuratury-v-kieve-smi.html

Ракурс

Земельный участок, принадлежащий Генеральной прокуратуре на территории завода «Арсенал» (Печерский район Киева), застроит окружение главы Офиса президента Андрея Богдана и депутат из списка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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Программа «Наші гроші» обнародовала документы на строительство ЖК «Philadelphia Concept House», который будет находиться в Киеве по адресу Кловский спуск, 19. Участок передан в пользование ГПУ.

Заказчиком строительства является ООО «Оболоньторгстандарт», а генподрядчиком — ООО «Спецмехбуд 21». Здесь возведут 17-этажную «свечку» на 65 квартир. КГГА изменила целевое назначение участка, на котором проводят строительство. В мае земли промышленности перевели в земли жилой застройки.

Указанные строительные компании журналисты связывают с Андреем Вавришем, экс-замдиректора Департамента градостроительства КГГА. Сейчас он основатель и CEO компании SAGA Development, друг главы Офиса президента Андрея Богдана.

Кроме того, «Наши деньги» указывают, что фирмы-застройщики близкие к Дмитрию Исаенко — экс-заместителю Минрегионстроя, уволенного из-за скандала с получением статуса участника АТО. Исаенко баллотируется в Раду под № 15 по спискам партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. С ним связывают группу строительных компаний Perfect Group.

«Оболоньторгстандарт» контролирует Орест Матковский (Львов) и Ольга Клецко из Люблинца — села на Волыни, откуда родом Андрей Ваврыш. Ранее учредителями этой компании были Лилиан Моисей из Кишинева и киевляне Виталий Нестор и Мария Исак — дочь экс-главы корпорации «Столица» Валентина Исака. Исак был владельцем треста «Киевгорстрой-1», который в 2014-м перешел под контроль менеджеров из окружения Андрея Портнова.

Жена Виталия Нестора Яна Нестор, ее родной брат Сергей Коровченко, а также нынешний глава АП Андрей Богдан в 2007—2010 годах были помощниками нардепа Портнова.

«Наші гроші» отмечают, что изменение целевого назначения земельного участка провели без наличия детального плана территории. Кроме того, строительство жилья на землях промышленности запрещено, высотность не может превышать восьми этажей.

Ваврыш в Фейсбук опубликовал фотографии, свидетельствующие о его дружеских отношениях с главой Администрации президента Богданом. Он также знаком с руководителем телеканала «1+1» Александром Ткаченко.

Напомним, что жители микрорайона Протасов Яр восстали против незаконного строительства в столице.