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Ракурс
Протесты в Тбилиси: власти Грузии согласились на масштабную избирательную реформу

Протесты в Тбилиси: власти Грузии согласились на масштабную избирательную реформу

24 июн 2019, 12:10
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Оппозиция в Грузии одержала еще одну победу. Правящая партия Грузии согласилась на проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и установление нулевого порога для вхождения в парламент.

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Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 24 июня заявил, что его политическая сила выступает с инициативой провести выборы в 2020 году в условиях нулевого избирательного барьера, а также по пропорциональной системе. Об этом на брифинге в Тбилиси заявил основатель и председатель партии Бидзина Иванишвили.

Это будет широкомасштабная политическая реформа, — заявил Иванишвили.

В 2018 году «Грузинская мечта» завершила конституционную реформу и тогда сообщалось, что переход на пропорциональную систему состоится в 2024 году, а барьер должен был составить 5%. В настоящее время под влиянием протестов в Тбилиси порог вхождения в парламент решили аннулировать до 2020 года.

Иванишвили считает, что власть готова дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент. Переговоры относительно изменения избирательной системы начнутся после завершения текущей сессионной недели. К переговорам будут привлечены как представители парламентской, так и непарламентской оппозиции.

Согласно действующему законодательству, в Грузии сегодня существует смешанная избирательная система. Из 150 депутатов 73 избираются по мажоритарной системе, а 77 — по пропорциональной.

Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахар и освобождения задержанных на демонстрациях около здания законодательного органа.

Напомним, что несколько дней назад на фоне акций протеста спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе решил уйти в отставку.

Источник: Ракурс


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