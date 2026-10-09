Улюблена музика може допомогти полегшити біль, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/ua/n216730-ulublena-muzyka-dopomagaie-polegshyty-bil-pid-chas-medychnyh-procedur-ucheni.html

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Вважається, що музика допомагає полегшити біль під час незначних медичних процедур — але яка саме музика діє найефективніше? Дані щодо різних її видів значно розходяться, і важко визначити, що працює найкраще.

Тож учені з Університетської лікарні Цюриха (Швейцарія) в ході нового дослідження вмикали пацієнтам, яким мали встановити внутрішньовенну канюлю перед МРТ, різні види музики — Моцарта, релаксаційну музику або улюблені мелодії самих пацієнтів, повідомляє Frontiers.

Дослідники виявили, що найкраще допомагає прослуховування улюбленої музики пацієнтів. Водночас несподіваним було те, музика для релаксації зовсім не допомогла.

Вчені залучили до дослідження 204 пацієнтів, яким проводили планову МРТ головного мозку, хребта або голови та шиї. Процедури для цих пацієнтів передбачали введення контрастної речовини у вени за допомогою канюлі, що може викликати біль:

чверть з них становила контрольну групу, тобто вони не слухали музики;

три інші групи слухали або свою улюблену музику, або музику, спеціально призначену для релаксації, або твір Моцарта — Сонату KV448, яка, як показали кілька досліджень, має терапевтичні властивості.

Хоча прокол голки є незначною процедурою, рівень болю може значно відрізнятися від людини до людини. Перед початком процедури пацієнтів, віднесених до групи «улюбленої музики», попросили назвати виконавця або пісню, яку вони хотіли б почути, а всім пацієнтам показали візуальну шкалу, що описує біль від рівня 1 (відсутність болю) до 10 (найсильніший біль у їхньому житті).

Пацієнти оцінили свій біль до та під час процедури, а потім ще двічі після неї — через 30 секунд та через дві хвилини. Виявилося, що:

з чотирьох досліджуваних варіантів, лише улюблена музика та Моцарт продемонстрували позитивний ефект;

улюблена музика проявила значний ефект зменшення болю як у пацієнтів із болем, що існував ще до проколу голкою, так і без нього. Музика Моцарта продемонструвала значне полегшення болю лише у пацієнтів із попереднім болем;

пацієнти, які слухали улюблену музику, відчували менший біль як через 30 секунд, так і через дві хвилини після введення канюлі;

у підгрупі пацієнтів, які повідомляли про наявність болю ще до канюляції, прослуховування улюбленої музики також зменшувало біль під час введення голки, а прослуховування музики Моцарта зменшувало біль через дві хвилини після введення голки;

рівень болю, схоже, покращувався більше через дві хвилини після канюляції, ніж у попередні моменти часу, хоча ці дані не можуть пояснити, чому. Можливо, початковий дискомфорт від канюлі відволікав увагу людей від музики, або механізми, завдяки яким музика допомагає зменшити біль, потребують певного часу, щоб почати діяти.

Пацієнти, які слухали релаксаційну музику або взагалі не слухали музики, не відчули жодних змін у рівні болю. За словами учених, це може бути пов’язаним з тим, що релаксаційна музика зазвичай характеризується повільним темпом і низькою гучністю та не має помітної динаміки — в результаті пацієнти, можливо, не звертали уваги на релаксаційну музику, що й пояснює відсутність полегшення болю.

Я б рекомендувала пацієнтам слухати музику, особливо тим, хто взагалі любить музику, — зазначає провідний автор дослідження доктор Мерітксель Гарсія Альзамора. — З огляду на наші результати ми будемо ширше застосовувати музику під час венозних пункцій, що виконуються для радіологічних процедур, особливо у пацієнтів, які страждають від тривоги або клаустрофобії.

Джерело: Frontiers