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Андрей Харитонов, фото: «Народная правда»
Умер актер советского фильма «Овод» Андрей Харитонов, его похоронят в Киевеhttps://racurs.ua/n123524-umer-akter-sovetskogo-filma-ovod-andrey-haritonov-ego-pohoronyat-v-kieve.htmlРакурс
Известный советский и украинский актер Андрей Харитонов скончался 23 июня.
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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил российский режиссер-документалист Виталий Манский.
Наиболее известной работой Харитонова стала его дебютная роль в трехсерийном телевизионном фильме «Овод», где он сыграл роль борца за объединение Италии и освобождение ее из-под австрийского господства.
После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И ушел, к сожалению, он почти забытым, — отмечает Манский.
Также смерть Харитонова в своем Фейсбуке подтвердила его жена Ольга Смирягина. По ее словам, актера похоронят в Киеве.
Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и очень красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год, — отметила Смирягина.
По информации СМИ, в последнее время актер боролся с онкологическим заболеванием.
Харитонов родился в 1959 году в Киеве. В 1983 году переехал в Москву.
Всего сыграл более сорока ролей в кинофильмах. Среди кинолент с его участием: «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна Черных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).
Напомним, в начале апреля скончался российский актер Алексей Булдаков, известный исполнением одной из главных ролей в киноленте «Особенности национальной охоты».
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