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Ракурс
Андрей Харитонов, фото: «Народная правда»

Умер актер советского фильма «Овод» Андрей Харитонов, его похоронят в Киеве

24 июн 2019, 12:13
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Известный советский и украинский актер Андрей Харитонов скончался 23 июня.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил российский режиссер-документалист Виталий Манский.

Наиболее известной работой Харитонова стала его дебютная роль в трехсерийном телевизионном фильме «Овод», где он сыграл роль борца за объединение Италии и освобождение ее из-под австрийского господства.

После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И ушел, к сожалению, он почти забытым, — отмечает Манский.

Также смерть Харитонова в своем Фейсбуке подтвердила его жена Ольга Смирягина. По ее словам, актера похоронят в Киеве.

Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и очень красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год, — отметила Смирягина.

По информации СМИ, в последнее время актер боролся с онкологическим заболеванием.

Харитонов родился в 1959 году в Киеве. В 1983 году переехал в Москву.

Всего сыграл более сорока ролей в кинофильмах. Среди кинолент с его участием: «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна Черных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).

Кадр из фильма «Овод»

Андрей Харитонов во время съемок «Овода», фото: Vitaliy Manski

Андрей Харитонов в наши дни, фото: Olga Smiryagina

Напомним, в начале апреля скончался российский актер Алексей Булдаков, известный исполнением одной из главных ролей в киноленте «Особенности национальной охоты».

Источник: Ракурс


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