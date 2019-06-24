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Детали жуткого убийства 9-летнего мальчика в Киеве сообщили в полиции. Фото: Дніпроград

Детали жуткого убийства 9-летнего мальчика в Киеве сообщили в полиции (ФОТО, ВИДЕО)

24 июн 2019, 12:39
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Стали известны детали жуткого убийства 9-летнего мальчика в Киеве. Злоумышленник нанес ребенку более 30 ударов ножом и молотком.

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Правоохранители начали поиски пропавшего накануне мальчика и обнаружили на камерах видеонаблюдения одного из торговых центров, что ребенок идет вместе с мужчиной. Когда личность последнего установили, правоохранители нанесли ему визит, но мужчина путался в показаниях и вел себя нервно. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика. Фото: ГУНП

Полицейские доставили злоумышленника в управление и в это время рыбаки обнаружили тело погибшего мальчика. На теле убитого обнаружили около 30 ножевых ударов в области спины, шеи и туловища, а также несколько ударов молотком в области головы. Ребенок погиб на месте.

Злоумышленник признался, что дождался мальчика у его дома и пригласил искупаться на озере Вырлица, где и убил ребенка, чтобы отомстить своему брату и его гражданской жене, с которыми накануне поссорился. После убийства мужчина привязал к ногам мальчика камень и затянул его тело в воду.

Поиски вещественных доказательств по делу об убийстве ребенка в Киеве

Рубашку и блокнот погибшего нашли на берегу озера, а со дна озера достали нож и молоток. Злоумышленник был известен своим аморальным образом жизни, а погибший в основном жил с бабушкой отдельно от новой семьи матери.

Открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Как ранее сообщал «Ракурс», злоумышленнику сообщили о подозрении, а следователи подали ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Источник: Ракурс


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