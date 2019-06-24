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Ракурс
Суд избрал убийце меру пресечения. Фото: Известия

Убийство ребенка в Киеве: суд избрал подозреваемому меру пресечения (ФОТО)

24 июн 2019, 18:30
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Меру пресечения в виде ареста избрал суд 30-летнему злоумышленнику, который 22 июня убил 9-летнего пасынка своего брата возле озера Вырлица в Киеве.

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Дарницкий районный суд арестовал подозреваемого сроком на три месяца. Представители Фемиды удовлетворили ходатайство прокурора применить самую строгую меру пресечения. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Суд, заслушав доводы сторон и учитывая тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подозреваемому грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Злоумышленника арестовал суд. Фото: пресс-служба прокуратуры

Напомним, 23 июня нашли тело мальчика возле озера Вырлица (центральная часть Дарницкого района столицы). Ребенка зарезали и потом утопили. Полиция открыла уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии полиция задержала подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика Захара Черевко. Злоумышленник признался, что дождался мальчика возле его дома и пригласил искупаться на озере Вырлица, где и убил ребенка, чтобы отомстить своему брату и его гражданской жене, с которым накануне поссорился. После убийства мужчина привязал к ногам мальчика камень и затащил его тело в воду.

Источник: Ракурс


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