Чиновникам повысили зарплаты. Фото: ТСН

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Заработная плата вырастет в государственных служащих. Кабинет министров увеличил должностной оклад ряду чиновников.

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Так, мэр Киева и главы областных советов будут получать уже не 15 тыс. 400 грн, а 17 тыс. 760 грн. До 15 тыс. 540 грн с 13 тыс. 800 возросли должностные оклады первого заместителя председателя облсовета и секретаря Киевского городского совета. Их заместители будут получать 13 тыс. 880 грн вместо 12 тыс. 400 грн. Об этом говорится в постановлении правительства № 525 от 19 июня, сообщают «Українські Новини».

До 15 тыс. 540 грн вырастет оклад мэров городов с населением свыше 1 млн человек. Ранее эти чиновники получали 12 тыс. 200 грн. Председатели районных советов в Киеве будут получать 14 тыс. 270 грн вместо 11 тыс. 300 грн. Зарплата председателей других районных советов возрастет до 14 тыс. грн (было 11 тыс. грн).

Правительство также повысило зарплаты другим руководителям областных, районных и городских, специалистам их аппаратов, работникам аппарата органов местного самоуправления и прокуратуры.

Также повышены оклады за ранг должностного лица местного самоуправления. Так, за первый ранг надбавка составит 1 тыс. грн вместо 160 грн, за 2-й ранг — 900 грн вместо 150 грн, за 3-й ранг — 800 грн вместо 145 грн. Прибавка за 15-й ранг повышена до 200 грн вместо 45 грн.

Напомним, с 1 июля вырастут пенсии для граждан с большим стажем работы, которые получали невысокие заплати. В правительстве уверяют, что минимальная пенсия составляет 2 тыс. грн.