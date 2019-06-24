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Ракурс
Пенсии в Украине повысят. Фото: Вчасно

Пенсии украинцам с большим стажем повысят с 1 июля — Гройсман

24 июн 2019, 17:22
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Пенсии в Украине для граждан с большим стажем работы вырастут с 1 июля 2019 года.

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Кабинет министров Украины финализировал решение о повышении пенсий гражданам, имеющим большой стаж работы, но получающим небольшие пенсии из-за небольших зарплат. Необходимые процедуры правительство согласует на ближайшем заседании. Об этом 24 июня заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

Остается задача — повысить пенсии тем, кто имеет большой стаж, но зарабатывал небольшие деньги. И это задание должно быть выполнено в 2019 году. Мы можем сказать, что мы нашли решение, чтобы восстановить справедливость, — заявил Гройсман и добавил, что происходит очередной этап перерасчета пенсий.

Глава правительства отметил, что 1 июля женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия составит не менее 2 тыс. грн. В Кабмине заявляют, что далее увеличение пенсий будет происходить в автоматическом режиме.

Напомним, Украина не будет платить пенсии и социальные выплаты получателям российских паспортов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник: Ракурс


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