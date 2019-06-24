Пенсії в Україні підвищать. Фото: Вчасно

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Ракурс

Пенсії в Україні для громадян із великим стажем роботи зростуть з 1 липня 2019 року.

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Кабінет міністрів України фіналізував рішення про підвищення пенсій громадянам, які мають великий стаж роботи, але отримують невеликі пенсії через невеликі зарплати. Необхідні процедури уряд узгодить на найближчому засіданні. Про це 24 червня заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє урядовий портал.

Залишається завдання — підвищити пенсії тим, хто має великий стаж, але заробляв невеликі гроші. І це завдання мало бути виконане у 2019 році. Ми можемо сказати, що ми знайшли рішення, аби відновити справедливість, — заявив Гройсман та додав, що відбувається черговий етап перерахунку пенсій.

Очільник уряду зазначив, що 1 липня жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій. В середньому пенсія складатиме не менше 2 тис. грн. У Кабміні заявляють, що далі збільшення пенсій відбуватиметься в автоматичному режимі.

Нагадаємо, Україна не платитиме пенсії та соціальні виплати отримувачам російських паспортів в окупованих районах Донецької та Луганської областей.