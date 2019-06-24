Новости спорта: в Милане снесут легендарный стадион, фото — Википедия

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Два ведущих миланских футбольных клуба — «Интер» и «Милан» — договорились о строительстве новой арены в городе. Ожидается, что новый стадион будет построен к сезону 2022/2023 годов. Для этого придется снести легендарный стадион «Сан-Сиро».

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О соглашении между президентами «Милана» Паоло Скарони и генеральным директором «Интера» Алессандро Антонелло 24 июня сообщает ANSA.

Оба клуба заявили о совместных планах строительства нового стадиона, который построят рядом со старым.

«Сан-Сиро» будет снесен, а на его месте возведут новые постройки, — заявил глава «Милана» Скарони.

Строительство новой чисто футбольной арены будет продолжаться три года, ее введут в эксплуатацию в сезоне 2022/2023 годов. Стоимость строительства нового стадиона может достичь 700 млн евро.

Стадион Джузеппе Меацца известен под названием «Сан-Сиро». Это домашняя арена двух из трех самых успешных итальянских клубов: «Милана» и «Интера». Здание названо в честь Джузеппе Меацца, футболиста «Интера» 1930−1940 годов, одного из лучших голеадоров в истории итальянского чемпионата и сборной Италии по футболу. Впрочем, арена более известна под названием «Сан-Сиро». Ее построили в 1925 году и реконструировали в преддверии Чемпионата мира 1990 года, который состоялся в Италии.

В ближайшее время «Интер» и «Милан» подадут властям города разработки относительно общего проекта строительства стадиона. Гендиректор «Интера» Алессандро Антонелло заявил, что новая арена сможет вместить 80 тыс. зрителей.