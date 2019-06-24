Убито более 50 детей с начала года: Полиция просит рассмотреть законопроект о регистрации педофилов. Фото: The Insider

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Убийство более 50 детей с начала 2019 заставило полицию обратиться в Верховную Раду за помощью. Правоохранители просят парламент рассмотреть законопроект № 6607, который поможет усилить защиту детей от насилия.

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Указанный проект закона предусматривает Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении детей, а также химическую кастрацию для педофилов. Правоохранители отмечают, что подобные реестры есть во всех странах Европы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции.

В полиции отмечают, что повышенное внимание к таким преступникам и лишения их анонимности является лучшей профилактикой, что снижает риск подобных преступлений.

Отметим, что 19 июня в Одесской области нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяновой в выгребной яме. Девочку пытались изнасиловать, а потом жестоко убили.

Вчера в Мариуполе дети и местные жители вовремя остановили мужчину при попытке изнасилования 11-летней девочки. Злоумышленник угрожал ребенку ножом.

Как ранее сообщалось, сегодня в Умани злоумышленник изнасиловал 15-летнюю девушку. Сейчас насильника объявили в розыск.