Вбито понад 50 дітей з початку року: Поліція просить розглянути законопроект про реєстрацію педофілів. Фото: The Insider

https://racurs.ua/ua/n123546-vbyto-ponad-50-ditey-z-pochatku-roku-policiya-prosyt-rozglyanuty-zakonoproekt-pro-reiestraciu.html

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Вбивство понад 50 дітей з початку 2019 року змусило поліцію звернутися до Верховної Ради за допомогою. Правоохоронці просять парламент розглянути законопроект № 6607, який допоможе посилити захист дітей від насильства.

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Вказаний проект закону передбачає Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини стосовно дітей, а також хімічну кастрацію для педофілів. Правоохоронці наголошують, що подібні реєстри є у всіх країнах Європи. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції.

У поліції зазначають, що підвищена увага до таких злочинців та позбавлення їх анонімності є найкращою профілактикою, що знижує ризик подібних злочинів.

Зазначимо, що 19 червня в Одеській області знайшли тіло 11-річної Дар’ї Лук’янової у вигрібній ямі. Дівчинку намагалися зґвалтувати, а потім жорстоко вбили.

Вчора у Маріуполі діти та місцеві жителі вчасно зупинили чоловіка під час спроби зґвалтування 11-річної дівчинки. Зловмисник погрожував дитині ножем.

Як раніше повідомлялося, сьогодні в Умані зловмисник зґвалтував 15-річну дівчину. Наразі ґвалтівника оголосили у розшук.