Новини спорту: у Мілані знесуть легендарний стадіон, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n123547-u-milani-znesut-legendarnyy-stadion.html

Ракурс

Два провідних міланських футбольних клуби — «Інтер» та «Мілан» — домовилися про будівництво нової арени в місті. Очікується, що новий стадіон буде побудований до сезону 2022/2023 років, для цього доведеться знести легендарний стадіон «Сан-Сіро».

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Про угоду між президентами «Мілана» Паоло Скароні і генеральним директором «Інтера» Алессандро Антонелло повідомляє ANSA.

Обидва клуби заявили про спільні плани будівництва нового стадіону, який побудують поруч зі старим.

«Сан-Сіро» буде знесений, а на його місці буде споруджено нові споруди, — заявив очільник «Мілана» Скароні.

Будівництво нової суто футбольної арени триватиме три роки, її введуть в експлуатацію у сезоні 2022/2023 років. Вартість будівництва нового стадіону може сягнути 700 млн євро.

Стадіон Джузеппе Меацца відомий за назвою «Сан-Сі́ро». Це домашня арена двох з трьох найуспішніших італійських клубів: «Мілана» та «Інтернаціонале». Споруду названо на честь Джузеппе Меацца, футболіста «Інтера» 1930—1940 років, одного з найкращих голеадорів в історії італійського чемпіонату та збірної Італії з футболу. Утім, найширшого вжитку отримала історична назва «Сан-Сіро». Арену збудували у 1925 році і реконструювали напередодні Чемпіонату світу 1990 року, який відбувся в Італії.

Найближчим часом «Інтер» і «Мілан» подадуть владі міста розробки щодо спільного проекту будівництва стадіону. Гендиректор «Інтера» Алессандро Антонелло заявив, що нова арена зможе вмістити 80 тис. глядачів.