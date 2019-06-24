Чиновникам підвищили зарплати. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n123551-uryad-groysmana-zbilshyv-zarplaty-derjslujbovcyam-stalo-vidomo-skilky-otrymuvatymut-mery-mist.html

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Заробітна плата зросте в державних службовців. Кабінет міністрів збільшив посадовий оклад низки чиновників.

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Так, мер Києва та голови обласних рад отримуватимуть вже не 15 тис. 400 грн, а 17 тис. 760 грн. До 15 тис. 540 грн із 13 тис. 800 зросли посадові оклади першого заступника голови облради та секретаря Київської міської ради. Їхні заступники отримуватимуть 13 тис. 880 грн замість 12 тис. 400 грн. Про це йдеться в постанові уряду № 525 від 19 червня, повідомляють «Українські Новини».

До 15 тис. 540 грн зросте оклад мерів міст із населенням понад 1 млн осіб. Раніше ці чиновники отримували 12 тис. 200 грн. Голови районних рад у Києві отримуватимуть 14 тис. 270 грн замість 11 тис. 300 грн. Зарплата голів інших районних рад зросте до 14 тис. грн (було 11 тис. грн).

Уряд також підвищив зарплати іншим керівникам обласних, районних та міських, фахівцям їх апаратів, працівникам апарату органів місцевого самоврядування та прокуратури.

Також підвищено оклади за ранг посадової особи місцевого самоврядування. Так, за перший ранг надбавка складе 1 тис. грн замість 160 грн, за 2-й ранг — 900 грн замість 150 грн, за 3-й ранг — 800 грн замість 145 грн. Надбавка за 15-й ранг підвищена до 200 грн замість 45 грн.

Нагадаємо, з 1 липня зростуть пенсії для громадян із великим стажем роботи, які отримували невисокі заплати. В уряді запевняють, що мінімальна пенсія становитися 2 тис. грн.