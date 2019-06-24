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Ракурс
Вибухи на військових складах в Казахстані: є жертви і поранені. Фото: Википедия

Вибухи на військових складах в Казахстані: є жертви і поранені (ФОТО, ВІДЕО)

24 чер 2019, 17:52
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У Казахстані через вибухи на військових складах в місті Арись на півдні країни загинула одна особа і ще три десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє осіб перебувають у важкому стані.

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За словами місцевої влади, загиблий перебував у машині, коли в транспортний засіб потрапив снаряд. Відстань автомобіля від місця вибуху не вказується. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на місцеве видання NUR.KZ.

Вибухи в Казахстані. Фото: Twitter / Sputniknewskz

Вибухи на складах військової частини тривають, а глава Туркестанської області Умірзак Шукеєв заявив, що вони можуть затягнутися на кілька днів. Влада заперечує наявність радіоактивного забруднення місцевості через інцидент.

Жителі Арись залишають місто і всі дороги на виїзд переповнені автомобілями. Місцева влада заявила, що Арись треба евакуювати. Також було оголошено надзвичайну ситуацію.

Як раніше повідомляв «Ракурс, в результаті вибухів на оборонному заводі постраждали понад сотні осіб.


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