Вибухи на військових складах в Казахстані: є жертви і поранені. Фото: Википедия

https://racurs.ua/ua/n123550-vybuhy-na-viyskovyh-skladah-v-kazahstani-ie-jertvy-i-poraneni-foto-video.html

Ракурс

У Казахстані через вибухи на військових складах в місті Арись на півдні країни загинула одна особа і ще три десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє осіб перебувають у важкому стані.

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За словами місцевої влади, загиблий перебував у машині, коли в транспортний засіб потрапив снаряд. Відстань автомобіля від місця вибуху не вказується. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на місцеве видання NUR.KZ.

Вибухи на складах військової частини тривають, а глава Туркестанської області Умірзак Шукеєв заявив, що вони можуть затягнутися на кілька днів. Влада заперечує наявність радіоактивного забруднення місцевості через інцидент.

Город Арысь, Казахстан, взрывы на складе боеприпасов. pic.twitter.com/MR0uatwXip — Борьба с неизведанным (@UnrealReal_ru) 24 июня 2019 г.

Жителі Арись залишають місто і всі дороги на виїзд переповнені автомобілями. Місцева влада заявила, що Арись треба евакуювати. Також було оголошено надзвичайну ситуацію.

Як раніше повідомляв «Ракурс, в результаті вибухів на оборонному заводі постраждали понад сотні осіб.