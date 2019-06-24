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Ракурс
Взрывы на военных складах в Казахстане: есть жертвы и раненые. Фото: Википедия

Взрывы на военных складах в Казахстане: есть жертвы и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

24 июн 2019, 17:52
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В Казахстане из-за взрывов на военных складах в городе Арысь на юге страны погиб один человек и еще три десятка получили ранения разной степени тяжести. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

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По словам местных властей, погибший находился в машине, когда в транспортное средство попал снаряд. Расстояние автомобиля от места взрыва не указывается. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на местное издание NUR.KZ.

Взрывы в Казахстане. Фото: Twitter/ Sputniknewskz

Взрывы на складах воинской части продолжаются, а глава Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что они могут затянуться на несколько дней. Власти отрицают наличие радиоактивного загрязнения местности из-за инцидента.

Жители Арыси покидают город и все дороги на выезд переполнены автомобилями. Местные власти заявили, что Арысь надо эвакуировать. Также была объявлена чрезвычайная ситуация.

Как ранее сообщал «Ракурс, в результате взрывов на оборонном заводе пострадали более сотни человек.


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