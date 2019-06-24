Взрывы на военных складах в Казахстане: есть жертвы и раненые. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n123550-vzryvy-na-voennyh-skladah-v-kazahstane-est-jertvy-i-ranenye-foto-video.html

Ракурс

В Казахстане из-за взрывов на военных складах в городе Арысь на юге страны погиб один человек и еще три десятка получили ранения разной степени тяжести. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

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По словам местных властей, погибший находился в машине, когда в транспортное средство попал снаряд. Расстояние автомобиля от места взрыва не указывается. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на местное издание NUR.KZ.

Взрывы на складах воинской части продолжаются, а глава Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что они могут затянуться на несколько дней. Власти отрицают наличие радиоактивного загрязнения местности из-за инцидента.

Город Арысь, Казахстан, взрывы на складе боеприпасов. pic.twitter.com/MR0uatwXip — Борьба с неизведанным (@UnrealReal_ru) 24 июня 2019 г.

Жители Арыси покидают город и все дороги на выезд переполнены автомобилями. Местные власти заявили, что Арысь надо эвакуировать. Также была объявлена чрезвычайная ситуация.

Как ранее сообщал «Ракурс, в результате взрывов на оборонном заводе пострадали более сотни человек.