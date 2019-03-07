Зарплата ученых в Украине - наука без финансирования

https://racurs.ua/2284-reorganizaciya-po-ukrainski-kak-uchenyh-ostavili-bez-zarplat.html

Racurs.ua

Финансирование ученых. Научно-исследовательские институты, находящиеся в подчинении Минздрава, вот уже третий месяц постигают науку выживания без финансирования. Государство, регулярно обещающее поддержку науки, инноваций, зарплаты ученым так же систематически недофинансирует эту отрасль.

Ученые, привычные к жесткой финансовой диете, теперь и вовсе остались без зарплат. Как случилось, что те, кто должен совершать научные прорывы, писать новую страницу развития украинской науки и технологий, остались без оплаты труда, соответственно, без средств к существованию? Ответ на этот вопрос найти непросто. В том числе и самим ученым — альтруистам поневоле.

Документы, которые не подписала Супрун

Когда деньги не пришли вовремя и в НИИ не смогли выплатить первые авансы в новом году, в учреждениях забеспокоились. Обратились за разъяснением в Минздрав (одно из писем прилагается). За два месяца таких писем накопилось немало: не дождавшись ответа от Министерства здравоохранения, написали в Кабмин и прокуратуру. В последних двух инстанциях довольно оперативно откликнулись, сообщив, что перенаправили почту в профильное министерство. Круг замкнулся.

Чтобы прояснить ситуацию, использовали все средства связи — и писали, и звонили в различные департаменты Минздрава. В большинстве случаев, в том числе и в финансовом отделе, кивали на и. о. министра здравоохранения — мол, все приказы на финансирование лежат у Супрун. Почему не подписывает — вопрос не к ним.

Как тут не вспомнить огромную стопку документов, которые отстраненная от должности и. о. министра здравоохранения принесла на заседание Окружного админсуда Киева, заявив, что хочет помочь людям, которые пострадают, если она не сможет подписывать документы: «Я не имею права из-за вашего решения это подписывать. Я прошу одного. Дайте мне разрешение это подписывать. Все остальное... будем решать. Я не знаю, почему такие детали, все это говорят. Я не юрист, я хочу людям помочь».

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, учреждения, которым задолжал Минздрав, решили искать помощи в Комитете ВР по вопросам здравоохранения. На заседании 26 февраля выступил один из руководителей Одесского национального медицинского университета, который «проинформировал Комитет о неправомерном отказе Минздрава Украины от утверждения сметной документации университета на 2019 год, что влечет за собой невозможность выплаты заработных плат, стипендий и коммунальных платежей».

С проблемой невыплат на заседание приехал также руководитель Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины (г. Днепр).

По итогам рассмотрения Комитет по вопросам здравоохранения принял решение обратиться к премьер-министру Украины касательно недопустимости задержки выплаты заработной платы работникам ряда коммунальных и государственных медицинских учреждений и научно-техническим работникам в сфере здравоохранения.

Хотелось бы напомнить, что в начале 2018-го зарплаты ученым тоже задерживали: тогда Минздрав вовремя не объявил конкурс на научные работы. Казалось бы, в этом году сроки проведения конкурса не нарушались. Утвержденные научно-исследовательские работы должны финансироваться за счет бюджетных средств, однако смета и соответствующее финансирование до сих пор так и не пришли. А ведь задержка заработной платы даже на один и более дней является нарушением сроков выплаты согласно ст. 115 КЗоТ.

Отсутствие зарплат — еще не вся проблема. Из-за того, что не был утвержден паспорт бюджетной программы по научным исследованиям и научно-техническим разработкам, нет возможности расходовать средства, заработанные учреждениями самостоятельно. За неуплату грозят отключить не только интернет и телефоны... Срывается проведение мероприятий, в том числе с международным участием.

Операция реорганизация?

В отсутствии обратной связи и достоверной информации из Минздрава ситуация стала обрастать версиями и слухами. Говорят, что финансировать науку не хотят. Кивают на постановление Кабмина №529 (от 4 июля 2018 года) «Об образовании, реорганизации и ликвидации государственных научных учреждений».

Когда писалась статья, поступила информация, что финансировать институты все же собираются, но недолго — в течение восьми месяцев. Что потом? Учреждения ждет реорганизация или ликвидация. Может быть, в условиях дефицита бюджетных средств это и правильный шаг. Но вот начинать его уж точно не стоило с нарушения ст. 43 Конституции (право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом).Декларируемые «открытость» и «прозрачность», затертые до дыр, хотелось бы чаще видеть на деле.

Пока поддержка науки государством остается словами, не превращаясь в достойную финансовую базу, наша страна продолжает терять светлые головы. Посмотрев, сколько украинских ученых работает за границей, вы ужаснетесь от статистики. Несмотря на недофинансирование, в нашей стране все еще на высоком уровне остаются фундаментальные теоретические исследования. Поэтому ученых из Украины довольно хорошо принимают за рубежом, охотно используя их результаты.

В конце января был опубликован Bloomberg Innovation Index. К сожалению, Украина в этом году вылетела из топ-50 рейтинга самых инновационных стран. Если в прошлом году наша страна занимала 46-е место, то за год, потеряв семь позиций, спустилась на 53-ю ступеньку. Наверное, мы все же что-то делаем не так.