ССО ВСУ. Фото: Украинские новости

https://racurs.ua/n123555-ukrainskiy-specnaz-vpervye-v-istorii-proshel-sertifikaciu-nato-smi.html

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Спецподразделение Вооруженных сил Украины сертифицировано как силы быстрого реагирования НАТО.

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Так, 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF и вправе привлекаться к Силам быстрого реагирования НАТО. Об этом 24 июня сообщает «Украинский милитарный портал» со ссылкой на собственные источники в Генштабе украинской армии.

Отмечается, что это впервые в истории, когда спецназ страны, которая не является членом Североатлантического альянса, прошел сертификацию как подразделение SOF. Сертификацию украинские бойцы получили после того, как приняли участие в соответствующих экзаменах в Литве.

Как известно, Силы реагирования НАТО были созданы в 2002 году и находятся в постоянной боевой готовности. В состав этого соединения входят подразделения сухопутных, воздушных и военно-морских сил и сил специального назначения.

Напомним, в начале июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине в развитии военно-морских сил и средств и организации береговой обороны, а также деятельности Военно-морской академии в Одессе. Кроме того, Альянс будет продолжать обучать ВСУ.