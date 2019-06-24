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Ракурс
ССО ВСУ. Фото: Украинские новости

Украинский спецназ впервые в истории прошел сертификацию НАТО — СМИ

24 июн 2019, 20:08
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Спецподразделение Вооруженных сил Украины сертифицировано как силы быстрого реагирования НАТО.

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Так, 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF и вправе привлекаться к Силам быстрого реагирования НАТО. Об этом 24 июня сообщает «Украинский милитарный портал» со ссылкой на собственные источники в Генштабе украинской армии.

Отмечается, что это впервые в истории, когда спецназ страны, которая не является членом Североатлантического альянса, прошел сертификацию как подразделение SOF. Сертификацию украинские бойцы получили после того, как приняли участие в соответствующих экзаменах в Литве.

Как известно, Силы реагирования НАТО были созданы в 2002 году и находятся в постоянной боевой готовности. В состав этого соединения входят подразделения сухопутных, воздушных и военно-морских сил и сил специального назначения.

Напомним, в начале июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине в развитии военно-морских сил и средств и организации береговой обороны, а также деятельности Военно-морской академии в Одессе. Кроме того, Альянс будет продолжать обучать ВСУ.

Источник: Ракурс


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Украинский спецназ впервые в истории прошел сертификацию НАТО — СМИ

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