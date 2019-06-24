Украинские батутисты. Фото: НОК Украины в Facebook

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На Европейских играх 2019 года в Минске сборная Украины завоевала серебро в прыжках на батуте.

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Украинские батутисты Антон Давиденко и Николай Просторов заняли второе место в синхронных прыжках. Они получили за свое выступление в финале 51,350 и лишь 0,1 проиграли представителям Польши Лукашу Яворски и Артуру Закревски, которые завоевали золотые медали. Об этом сообщает Национальная олимпийская команда Украины в Facebook.

На третьей позиции французы, набравшие лишь 50,790. Как известно, Украина на нынешних Европейских играх получила уже 18 медалей.

Напомним, 23 июня сборная Украины взяла золото на II Европейских играх в Минске. Команда спортсменов (Даниил Даниленко, Татьяна Мельник, Алексей Поздняков и Анна Рыжикова) одержала победу в смешанной эстафете 4×400. Украинцы показали потрясающий результат в 3.17,31 минуты, обогнав ближайшего соперника (Португалия) почти на две секунды.