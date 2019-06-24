Росія дозволила транзит деяких українських товарів. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n123542-rosiya-dozvolyla-tranzyt-deyakyh-ukrayinskyh-tovariv.html

Ракурс

Президент Росії Володимир Путін дозволив здійснювати транзит деяких українських товарів через російську територію.

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Поправки до указу Путіна стосуються залізничного і автомобільного транзиту українських товарів за умови, що на транспортних засобах і товарах будуть пломби з технологією «ГЛОНАСС» (аналог GPS). Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на портал правової інформації РФ.

Транзит українських товарів через територію РФ доступний для товарів, які прямують до країн Середньої Азії. Російський уряд повинен буде затвердити перелік пунктів пропусків для транзиту, вимоги до пломб, порядок здійснення перевезень та видачі талонів, а також забезпечити систему контролю.

За допомогою пломб «ГЛОНАСС» відстежуватимуть, щоб товари не відвантажували в Росії. Якщо їх порядок використання буде порушений, талони анулюють.

Зазначимо, що поправки внесені в закон Путіна, який був підписаний в жовтні минулого року у відповідь на розширення Україною переліку заборонених товарів з РФ. Указ Путіна вступить в силу з 1 липня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», СБУ виявила масштабну схему незаконної доставки продовольства на територію ОРДЛО під прикриттям транзиту через Росію.