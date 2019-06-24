Літак X-57 Maxwell. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n123541-nasa-vpershe-vyprobuvalo-elektrychnyy-litak-x-57-maxwell-video.html

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Електричний літак X-57 Maxwell днями випробувало NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору).

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Пілот увімкнув електромотори літака, підключені до аеродромної мережі живлення. В агентстві проведеними випробуваннями залишилися задоволені. У майбутньому двигуни хочуть випробувати від бортових акумуляторів і в разі успіху літак перевезуть в Льотно-дослідний центр Армстронга в Каліфорнії, де він здійснить перший політ до кінця поточного року. Про це 24 червня повідомляє «Популярная механика».

Планується, що в 2020 році на літак встановлять нове крило з 12 невеликими електромоторами зі складними повітряними гвинтами і проведуть новий етап випробувань.

Як відомо, NASA розробляє X-57 з 2016 року. На літак буде встановлено 14 електромоторів. Малі мотори будуть працювати при маневруванні, зльоті та посадці, а більш потужні потрібні для польоту на крейсерській швидкості.

Нагадаємо, науковці NASA виявили на Марсі можливі ознаки життя. Марсохід Curiosity знайшов в атмосфері Марса підвищену кількість метану. Цей газ на Землі виробляють живі організми.