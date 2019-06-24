Самолет X-57 Maxwell. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n123541-nasa-vpervye-ispytalo-elektricheskiy-samolet-x-57-maxwell-video.html

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Электрический самолет X-57 Maxwell на днях испытало NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).

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Пилот включил электромоторы самолета, подключенные к аэродромной сети питания. В агентстве проведенными испытаниями остались довольны. В будущем двигатели хотят испытать от бортовых аккумуляторов и в случае успеха самолет перевезут в Летно-исследовательский центр Армстронга в Калифорнии, где он совершит первый полет до конца текущего года. Об этом 24 июня сообщает «Популярная механика».

Планируется, что в 2020 году на самолет установят новое крыло с 12 небольшими электромоторами со сложными воздушными винтами и проведут новый этап испытаний.

Как известно, NASA разрабатывает X-57 с 2016 года. На самолет будет установлено 14 электромоторов. Малые моторы будут работать при маневрировании, взлете и посадке, а более мощные нужны для полета на крейсерской скорости.

Напомним, ученые NASA обнаружили на Марсе возможные признаки жизни. Марсоход Curiosity нашел в атмосфере Марса повышенное количество метана. Этот газ на Земле производят живые организмы.