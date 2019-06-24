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Андрей Садовый, фото: NewsOne
Внеочередные выборы: «Самопомощь» и «Голос» возобновят переговоры по непротивостоянию на мажоритарных округах — Садовойhttps://racurs.ua/n123540-vneocherednye-vybory-samopomosch-i-golos-vozobnovyat-peregovory-po-neprotivostoyaniu.htmlРакурс
Политические силы «Самопомощь» и «Голос» возобновят переговоры по непротистоянию в мажоритарных округах.
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Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил лидер «Самопомощи» мэр Львова Андрей Садовой.
Садовой отмечает, что в настоящее время договоренностей между обеими партиями по этому вопросу еще нет, однако представители «Самопомощи» и «Голоса» начали соответствующие переговоры.
Взяли определенную паузу, чтобы понять, кто конкретно будет зарегистрирован, — рассказал Садовой.
По его мнению, со временем, проанализировав рейтинги выдвинутых кандидатов, можно будет достигнуть какого-то решения по этому вопросу.
В качестве примера Садовой привел расположенные во Львове избирательные округа № 115, № 116 и № 118. По его словам, на этих округах будут баллотироваться несколько «адекватных людей», в результате противостояния между которыми в Раду могут попасть «люди, которые не достойны быть в политике».
Напомним, партия «Голос», лидером которой является участник группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, была зарегистрирована во второй половине мая. Эту политсилу регистрировали на основе документов уже существующей партии, созданной в 2015 году. В «Голосе» такое решение объясняли опасением возможной нехватки времени для прохождения необходимых процедур.
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