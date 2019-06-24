Андрій Садовий, фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123540-pozachergovi-vybory-samopomich-ta-golos-ponovlyat-peregovory-schodo-neprotystoyannya.html

Ракурс

Політичні сили «Самопоміч» та «Голос» поновлять переговори щодо непротистояння на мажоритарних округах.

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Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив лідер «Самопомочі» мер Львова Андрій Садовий.

Садовий зазначає, що наразі домовленостей між обома партіями з цього питання ще немає, проте представники «Самопомочі» та «Голосу» розпочали відповідні переговори.

Взяли певну паузу, щоб зрозуміти, хто конкретно буде зареєстрований, — розповів Садовий.

На його думку, згодом, проаналізувавши рейтинги висунутих кандидатів, можна буде досягнути якогось рішення з цього питання.

Для прикладу Садовий навів розташовані у Львові виборчі округи № 115, № 116 і № 118. За його словами, на цих округах балотуватимуться кілька «адекватних людей», внаслідок протистояння між якими до Ради можуть потрапити «люди, які не достойні бути в політиці».

Нагадаємо, партія «Голос», лідером котрої є учасник гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, була зареєстрована у другій половині травня. Цю політсилу реєстрували на основі документів вже існуючої партії, створеної у 2015 році. В «Голосі» таке рішення пояснювали побоюванням можливої нестачі часу для проходження необхідних процедур.