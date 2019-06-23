На Марсе нашли возможные признаки живых организмов – NASA. Фото: КВ

https://racurs.ua/n123508-na-marse-nashli-vozmojnye-priznaki-jivyh-organizmov-nasa.html

Ракурс

Ученые NASA обнаружили на Марсе возможные признаки жизни. Согласно данным марсохода Curiosity, который последние семь лет изучает Красную планету, в атмосфере Марса повышенное количество метана. Этот газ на Земле производят живые организмы.

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Метан на Марсе впервые зафиксировали в 2004 году благодаря данным межпланетной станции Mars Express, но их сочли ложными. Затем в 2013 году Curiosity также передал информацию о высокой концентрации метана. Об этом сообщает Naked Science, ссылаясь на The New York Times.

Шесть лет назад повышенное количество метана объяснили возможной областью вечной мерзлоты. В 2016 году «Роскомос» и Европейское космическое агентство отправили аппарат Trace Gas Orbiter, однако он метан не нашел вовсе.

Отметим, что Curiosity в 2013 году обнаружил концентрацию метана в количестве 5,78 части на миллиард, а сейчас его в атмосфере Марса содержится значительно больше — 21 часть на миллиард. Ученые пока не уверены, откуда берется метан на Красной планете.

Если теория, что миллионы лет назад планета могла захватить газ и теперь он просачивается через поверхность. Однако, так как атмосфера планеты в 200 раз меньше земной, молекулы метана на ней не могут существовать долго из-за солнечного света и химических реакций.

Ученые решили на выходных провести дополнительные исследования, а в понедельник ожидают важные наблюдения от марсохода.

Как ранее сообщалось, раскрыта тайна одинокой горы Ахуна, расположенной на планете Церера, орбита которой проходит между Марсом и Юпитером.