На Марсі знайшли можливі ознаки живих організмів – NASA. Фото: КВ

https://racurs.ua/ua/n123508-na-marsi-znayshly-mojlyvi-oznaky-jyvyh-organizmiv-nasa.html

Ракурс

Вчені NASA виявили на Марсі можливі ознаки життя. Згідно з даними марсохода Curiosity, який останні сім років вивчає Червону планету, в атмосфері Марса підвищена кількість метану. Цей газ на Землі виробляють живі організми.

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Метан на Марсі вперше зафіксували в 2004 році завдяки даним міжпланетної станції Mars Express, але їх вважали помилковими. Потім в 2013 році Curiosity також передав інформацію про високу концентрацію метану. Про це повідомляє Naked Science, посилаючись на The New York Times.

Шість років тому підвищена кількість метану пояснили можливою областю вічної мерзлоти. У 2016 році «Роскомосу» і Європейське космічне агентство відправили апарат Trace Gas Orbiter, проте він метан не знайшов зовсім.

Зазначимо, що Curiosity в 2013 році виявив концентрацію метану в кількості 5,78 частини на мільярд, а зараз його в атмосфері Марса міститься значно більше — 21 частина на мільярд. Вчені поки що не впевнені, звідки береться метан на Червоній планеті.

Якщо теорія, що мільйони років тому планета могла захопити газ і тепер він просочується скрізь поверхню. Однак, так як атмосфера планети в 200 разів менша земної, молекули метану на ній не можуть існувати довго через сонячне світло і хімічні реакції.

Вчені вирішили на вихідних провести додаткові дослідження, а в понеділок очікують важливі спостереження від марсохода.

Як раніше повідомлялося, розкрита таємниця самотньої гори Ахуна, розташованої на планеті Церера, орбіта якої проходить між Марсом і Юпітером.