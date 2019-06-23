Комп’ютерна модель гори Ахуна, фото: NASA

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Ракурс

Учені розгадали загадку виникнення таємничої самотньої гори Ахуна, розташованої на карликовій планеті Церера, орбіта котрої пролягає між Марсом та Юпітером.

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Висота гори Ахуна становить близького 4,5 км. Це досить великий показник, враховуючи, що діаметр самої Церери становить близько 950 км, повідомляє NBC News з посиланням на статтю в журналі Nature Geoscience.

До того ж гладкі контури цієї гори різко відрізняються від загальноприйнятого вигляду карликової планети.

Ахуна була відкрита космічним зондом Dawn у 2015 році. Ця величезна льодяна гора також є найближчим до Сонця кріовулканом.

За однією з версії, Ахуна виникла внаслідок масштабного космічного зіткнення, оскільки з протилежної від неї сторони Церери розташований найбільший кратер цієї карликової планети Керван.

На думку вчених, які проаналізували дані, зібрані Dawn, гігантський пік Ахуна виник, коли краплина солоного кам’янистого бруду з глибин Церери пробила льодяну кору цієї карликової планети й замерзла.

Дані показали велику концентрацію маси нижче гори Ахуна. Вчені використовували комп’ютерне моделювання, щоб показати, що так званий маскон (регіон літосфери, що спричиняє позитивні гравітаційні аномалії) пов’язаний з шлейфом підземного матеріалу, який був імовірним джерелом солоної рідини, що утворила гору.

Гора, ймовірно, виникла 210 млн років тому — порівняно недавно для Церери, яка сформувалася приблизно 4,5 млрд років тому.

Результати цього дослідження додають доказів того, що Церера є геологічно активною, її поверхня сформована результатами вивержень, проте не розплавлених гірських порід, як на Землі, а рідкої води.

Це явище отримало назву кріовулканізм, його вже спостерігали на кількох об'єктах Сонячної системи. Вперше кріовулканізм було зафіксовано на супутнику Нептуна Тритоні.

Нагадаємо, на поверхні Марса нещодавно виявили логотип Зоряного флоту з Всесвіту «Стартрек».