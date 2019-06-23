Компьютерная модель горы Ахуна, фото: NASA

https://racurs.ua/n123496-taynu-odinokoy-gory-na-karlikovoy-planete-razgadali-uchenye-foto-infografika.html

Ракурс

Ученые разгадали тайну возникновения таинственной одинокой горы Ахун, расположенной на карликовой планете Церера, орбита которой проходит между Марсом и Юпитером.

Loading...

Высота горы Ахун составляет около 4,5 км. Это достаточно большой показатель, учитывая, что диаметр самой Цереры составляет около 950 км, сообщает NBC News со ссылкой на статью в журнале Nature Geoscience.

К тому же гладкие контуры этой горы резко отличаются от общепринятого вида карликовой планеты.

Ахуна была открыта космическим зондом Dawn в 2015 году. Эта огромная ледяная гора также является ближайшим к Солнцу криовулканом.

По одной из версии, Ахуна возникла вследствие масштабного космического столкновения, поскольку с противоположной от нее стороны Цереры расположен самый большой кратер этой карликовой планеты Керван.

По мнению ученых, которые проанализировали данные, собранные Dawn, гигантский пик Ахуна возник, когда капля соленого каменистой грязи из глубин Цереры пробила ледяную кору этого карликовой планеты и замерзла.

Данные показали большую концентрацию массы ниже горы Ахуна. Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы показать, что так называемый маскон (регион литосферы, вызывающий положительные гравитационные аномалии) связан со шлейфом подземного материала, который был вероятным источником соленой жидкости, образовавшей гору.

Гора, вероятно, возникла 210 млн лет назад — сравнительно недавно для Цереры, которая сформировалась примерно 4,5 млрд лет назад.

Результаты этого исследования добавляют доказательств того, что Церера является геологически активной, ее поверхность сформирована результатам извержений, однако не расплавленных горных пород, как на Земле, а жидкой воды.

Это явление получило название криовулканизм, его уже наблюдали на нескольких объектах Солнечной системы. Впервые криовулканизм был зафиксирован на спутнике Нептуна Тритоне.

Напомним, на поверхности Марса недавно обнаружили логотип Звездного флота из Вселенной «Стартрек».