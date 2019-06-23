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В городе Буча горит металлобаза, фото: Tarasovsky Bucha

Крупный пожар под Киевом: в городе Буча горит металлобаза (ФОТО)

23 июн 2019, 11:48
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В городе Буча Киевской области, расположенном на северо-запад от Киева, вспыхнул масштабный пожар на металлобазе.

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Высота огня достигала 10−15 м. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила главный редактор газеты «Ирпенский вестник» Юлия Березко Каминская.

По ее словам, металлические ангары, где вспыхнул пожар, расположены по улице Депутатской рядом с массивом «Юбилейный».

Отмечается, что пожар охватил три ангара, рядом с металлобазой расположена автозаправка.

Изданию «Громадське» в ГСЧС сообщили, что, по предварительной информации, в охваченных пожаром ангарах горят вещи секонд-хенда. Сообщение о пожаре поступило в 7.40, в девять часов утра он был локализирован. На месте инцидента работают девять единиц техники.

Информации о человеческих жертвах и пострадавших в настоящее время нет.

В ГСЧС уверяют, что угрозы распространения огня на расположенную рядом автозаправку нет.

В городе Буча горит металлобаза, фото: Yulia Berezhko-Kaminska

В городе Буча горит металлобаза, фото: Yulia Berezhko-Kaminska

В городе Буча горит металлобаза, фото: Віталій П'ятикоп

В городе Буча горит металлобаза, фото: Віталій П'ятикоп

В городе Буча горит металлобаза, фото: Віталій П'ятикоп

Напомним, вчера вблизи Днепра возник пожар в пригородной электричке. Причиной возникновения возгорания стал обрыв контактного провода. Пострадавших в результате инцидента нет.


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