Марш равенства в Киеве: полиция задержала провокаторов, планировавших бросаться нечистотами

Сегодня в Киеве проходит Марш равенства, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n123494-marsh-ravenstva-v-kieve-policiya-zaderjala-provokatorov-planirovavshih-brosatsya-nechistotami.html

Ракурс

Столичные правоохранители сообщают о задержании лиц, планировавших бросаться в участников сегодняшнего Марша равенства экскрементами, расфасованными в презервативах.

Loading...

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

По словам Крищенко, инцидент произошел ночью. Полиция задержала автобус, который вез в центр Киева 200 таких «снарядов».

Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая «лаборатория», — отметил Корищенко.

По словам чиновника, задержанные признались, что для получения необходимого «биоматериала» разобрали четыре биотуалета.

Пресс-служба киевской милиции сообщает о задержании девяти правонарушителей в возрасте от 18 до 48 лет, у которых изъяли орудие для подготовки провокаций. Отмечается, что предварительно этот инцидент квалифицирован как приготовление к хулиганству. Задержанным грозит до семи лет заключения.

Как сообщает «Укринформ», после начала сегодняшнего Марша равенства один из противников мероприятия напал на начало колонны. Кроме того, противники акции окутали начало колонны тканевым баннером и возникла потасовка. Провокаторов оперативно разогнала полиция.

Напомним, вчера в рамках подготовки к Маршу достоинства правоохранители перекрыли центр Киева.