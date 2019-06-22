«Марш равенства»: центр Киева перекрыли, готовится контракция, фото — Радио Свобода

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Центр Киева перекрыли накануне «Марша равенства», который состоится в столице 23 июня. Его противники устраивают свою акцию, поэтому полиция прибегла к крайним мерам безопасности.

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В столице перекрыли несколько центральных улиц, по которым пройдет «Марш равенства „КиевПрайд-2019“». Полиция поставила служебные авто на перекрестках и пропускает только машины киевлян, живущих в центре, а также спецтехнику. Ограничения для пешеходов отсутствуют, сообщает «Укринформ».

В Нацполиции сообщили, что в городе будут работать усиленные группы взрывотехников, которые будут отрабатывать территорию и прилегающие улицы в пределах маршрута движения участников шествия. На станциях метро «Театральная», «Золотые Ворота» и «Университет» привлекут кинологов со служебными собаками.

В воскресенье в столице состоится также акция «Варта в защиту семей и детей». Ее участники будут собираться на улице Владимирской возле памятника Грушевскому. Организует мероприятие «Правый сектор» и другие патриотические и христианские организации. Они заявили, что постараются не допустить проведения «Марша равенства», хотя и утверждают, что акция является мирной, а они выступают в защиту традиционных семейных ценностей.

У памятника Грушевскому уже поставили автомобиль с надписью «Любовь против гомосексуализма». Здесь также установили стенды с информацией о «КиевПрайд-2018″. В прошлом году в Киеве состоялись задержания участников демонстрации, которые выступали против проведения марша.

Метро в столице 23 июня будет работать в ограниченном режиме. Это касается центральных станций („Дворец спорта“, „Площадь Льва Толстого“ и „Театральная“). С сегодняшнего дня и до окончания мероприятий 23 июня закроют станцию ​​"Театральная».

Напомним, что в Киеве 17 июня состоялся Марш равенства «КиевПрайд». Мероприятие проходило под усиленным контролем правоохранителей, однако не обошлось без столкновений, в результате которых пострадали пять полицейских.