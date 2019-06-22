«Марш рівності»: центр Києва перекрили, готується контракція, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n123485-marsh-rivnosti-centr-kyieva-perekryly-gotuietsya-kontrakciya-foto.html

Ракурс

Середмістя Києва перекрили напередодні «Маршу рівності», який відбудеться у столиці 23 червня. Його супротивники влаштовують свою акцію, тому поліція вдалася до надзвичайних заходів безпеки.

Loading...

У столиці перекрили кілька центральних вулиць, по яким пройде «Марш рівності „КиївПрайд-2019“». Поліція поставила службові авто на перехрестях у центрі Києва і пропускає тільки машини киян, які живуть у центрі, а також спецтехніку. Обмеження для пішоходів відсутні, повідомляє «Укрінформ».

У Нацполіції повідомили, що в місті працюватимуть посилені групи вибухотехніків, які відпрацьовуватимуть територію та прилеглі вулиці у межах маршруту руху учасників ходи. На станціях метрополітену «Театральна», «Золоті Ворота» та «Університет» залучать кінологів зі службовими собаками.

У неділю в столиці відбудеться й акція «Варта на захист сімей і дітей». Її учасники збиратимуться на вулиці Володимирській біля пам’ятника Грушевському. Організує захід «Правий сектор» та інші патріотичні і християнські організації. Вони заявили, що намагатимуться не допустити проведення «Маршу рівності», хоч і стверджують, що акція є мирною, а вони виступають на захист традиційних сімейних цінностей.

Біля пам’ятника Грушевському вже поставили автомобіль з написом «Любов проти гомосексуалізму». Тут також встановили стенди з інформацією щодо «КиївПрайду-2018». Торік у Києві відбулися затримання учасників демонстрації, які виступали проти проведення маршу.

Метро столиці 23 червня працюватиме в обмеженому режимі. Це стосується центральних станцій («Палац спорту», «Площа Льва Толстого» і «Театральна»). Від сьогодні і до закінчення заходів 23 червня закриють станцію «Театральна».

Нагадаємо, що у Києві 17 червня 2018 року відбувся Марш рівності «КиївПрайд». Захід проходив під посиленим контролем правоохоронців, проте не обійшлося без сутичок, внаслідок яких постраждали п’ятеро поліцейських.