На станции метро «Лесная» в Киеве мужчина с ножом бросался на людей, фото: Lifehacker

https://racurs.ua/n123493-v-kievskom-metro-mujchina-s-nojom-brosalsya-na-passajirov-smi-video.html

Ракурс

В киевском метро неадекватный мужчина с ножом бросался на людей. Инцидент произошел на станции метро «Лесная» 22 июня.

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Обезвредили его неравнодушные граждане. Видео инцидента было опубликовано Фейсбук-сообществом «Киев оперативный».

Как он прошел на саму станцию и чем в данный момент занимались дежурные по станции, не известно, — отмечается в сообщении об этом инциденте.

На видео можно увидеть, что в момент задержания мужчина пытался спрятать раскладной нож в одном из карманов своей одежды.

Напомним, в конце мая злоумышленник с двумя ножами набросился на школьников, которые ждали автобус на одной из остановок общественного транспорта в японском городе Кавасаки. В результате инцидента несколько человек погибли, еще 18 получили ранения, многие из них находились в тяжелом состоянии. Впоследствии появились сообщения, что злоумышленник после инцидента совершил самоубийство — ударил себя ножом в шею.