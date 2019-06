Американские военные потребляют значительное количество ископаемого топлива, фото: Peterson Air Force Base

Американские военные осуществляют значительные скрытое воздействие на климат, потребляя больше ископаемого топлива и выделяя больше углекислого газа, чем большинство государств.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования британских ученых, опубликованные в Transactions of the Institute of British Geographers, сообщает пресс-служба Университета Ланкастера.

Ученые отмечают, что большинство работ по учету парниковых газов обычно фокусируются на гражданском потреблении энергии и топлива, не учитывая военных.

В новом исследовании было рассчитано влияние американских военных на изменение климата при помощи критического анализа их глобальных цепей поставок.

Оказалось, что если бы американские военные были государством, они бы занимали 47-е место в мире (между Перу и Португалией) по уровню выброса парниковых газов, если принимать во внимание выбросы от потребления топлива.

Ученые отмечают, что в ближайшие годы использование американскими военными ископаемого топлива вряд ли уменьшится — США продолжают проводить открытые военные операции по всему миру, в жизненные циклы существующих военных самолетов и кораблей гарантируют сохранение активного уровня потребления ископаемого топлива еще в течение многих лет.

